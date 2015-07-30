Савченко доставили в Донецький міськсуд Ростовської області, периметр будівлі оточила поліція

Українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко доставили в Донецький міський суд Ростовської області Росії на попереднє слухання у порушеній проти неї кримінальній справі.

Про це в Twitter повідомив один з адвокатів льотчиці Марк Фейгін.

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Він також повідомив, що периметр суду оточений поліцією, людей до суду не підпускають.

Фейгін додав, що перебуває в будівлі суду разом з іншим адвокатом Миколою Полозовим.

Як повідомляв УНІАН, Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив строк арешту Савченко до 30 вересня.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі Вона обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті в Донецький міськсуд Ростовської області.

Поїхав на суд в Донецьку. Бронежилет беру. Дожили... pic.twitter.com/FilTU3WfOJ — Mark Feygin (@mark_feygin) July 30, 2015