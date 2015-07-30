Чирній визнав свою провину, але відмовився дати нові свідчення проти Сенцова та Кольченка

Історик Олексій Чирній, який визнав свою вину у справі про підготовку терактів у Криму, відмовився дати додаткові свідчення у справі українського режисера Олега Сенцова і антифашиста Олександра Кольченка.

Про це Чирній заявив сьогодні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону, який розглядає справу Сенцова і Кольченка, передає Русская служба Би-Би-Си.

Чирній послався на 51 статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе.

"Всі попередні свідчення, дані мною, підтверджую в повному обсязі. Від надання нових свідчень відмовляюся", - заявив Чирній, який є одним з ключових свідків у справі.

Як повідомляв УНІАН, російські слідчі обвинувачують Сенцова у створенні терористичної групи, яка нібито діяла в Криму і була структурним підрозділом «Правого сектору».

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Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у травні 2014 року в Криму. Російське слідство інкримінує йому організацію підпалів у сімферопольському відділенні партії «Єдина Росія» і в офісі організації «Російська громада». Режисера також обвинувачують у підготовці вибуху біля пам'ятника Леніну в Сімферополі. У квітні цього року йому пред'явили обвинувачення в незаконному зберіганні зброї.

У кримінальній справі про підготовку терактів у Криму, крім Сенцова, проходять також Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Чирній.

Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.