Чирній визнав свою провину, але відмовився дати нові свідчення проти Сенцова та Кольченка
Чирній послався на 51 статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе.
Історик Олексій Чирній, який визнав свою вину у справі про підготовку терактів у Криму, відмовився дати додаткові свідчення у справі українського режисера Олега Сенцова і антифашиста Олександра Кольченка.
Про це Чирній заявив сьогодні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону, який розглядає справу Сенцова і Кольченка, передає Русская служба Би-Би-Си.
Чирній послався на 51 статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе.
"Всі попередні свідчення, дані мною, підтверджую в повному обсязі. Від надання нових свідчень відмовляюся", - заявив Чирній, який є одним з ключових свідків у справі.
Як повідомляв УНІАН, російські слідчі обвинувачують Сенцова у створенні терористичної групи, яка нібито діяла в Криму і була структурним підрозділом «Правого сектору».
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Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у травні 2014 року в Криму. Російське слідство інкримінує йому організацію підпалів у сімферопольському відділенні партії «Єдина Росія» і в офісі організації «Російська громада». Режисера також обвинувачують у підготовці вибуху біля пам'ятника Леніну в Сімферополі. У квітні цього року йому пред'явили обвинувачення в незаконному зберіганні зброї.
У кримінальній справі про підготовку терактів у Криму, крім Сенцова, проходять також Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Чирній.
Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.