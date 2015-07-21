Сенцов заявив, що його судять за участь в акціях Майдану та позицію щодо відстоювання українського Криму

Режисер Олег Сенцов, обвинувачений у справі про підготовку терактів у окупованому Криму, не визнав свою вину в ході засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону.

"Я вважаю цю справу політичною й сфальсифікованою", - сказав Сенцов, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

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Крім того, в ході першого засідання у справі Сенцова адвокат Дмитро Дінзе заявив клопотання про залучення як громадського захисника сестри режисера Наталії Кочнєвої, проте суд відмовився задовольнити його.

Сенцов категорично відкидає пред'явлені йому звинувачення й вважає, що його судять за участь у Майдані та активну позицію щодо відстоювання української державності в Криму.

Як повідомляв УНІАН, російські слідчі звинувачують Сенцова у створенні терористичної групи, яка нібито діяла у Криму і була структурним підрозділом «Правого сектора».

Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у травні 2014 року в Криму. Російське слідство інкримінує йому організацію підпалів у сімферопольському відділенні партії «Единая Россия» та офісі організації «Русская община». Режисера також звинувачують у підготовці вибуху біля пам'ятника Леніну в Сімферополі. У квітні цього року йому пред'явили обвинувачення в незаконному зберіганні зброї.

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У кримінальній справі про підготовку терактів у Криму, крім Сенцова, проходять також Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній.

Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення та, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.

Кольченко також доставлений у Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.