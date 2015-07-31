Нова поліція вийде на вулиці Харкова 19 вересня

У Харкові нова поліція вийде на патрулювання 19 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час відвідування національного університету внутрішніх справ заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, спілкуючись із новими поліцейськими, які проходять підготовку.

“19 вересня ви повинні вийти на перше патрулювання у місті Харкові”, - підкреслив Яценюк.

За його словами, створення нової патрульної поліції — це перший крок у реформуванні української правоохоронної системи, після цього буде реформуватися судова система, органи прокуратури, створюватимуться національні антикорупційні і слідчі органи.

Читайте такожПоліцейські показали нові мотоцикли, на яких патрулюватимуть Київ (фото)

“Чинна правоохоронна система — це рудимент і залишки радянської міліції”, - сказав голова уряду.

Яценюк наголосив, що нова поліція — це зразок європейського правоохоронного органу, насамперед вона засвідчує зміни на психологічному рівні.

Прем'єр наголосив, що у створенні нової поліції Україні допомагають Канада і США, однак головні затрати здійснює Кабінет міністрів України.