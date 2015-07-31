Нова поліція вийде на вулиці Харкова 19 вересня
Яценюк наголосив, що нова поліція - це зразок європейського правоохоронного органу, насамперед вона засвідчує зміни на психологічному рівні.
У Харкові нова поліція вийде на патрулювання 19 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час відвідування національного університету внутрішніх справ заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, спілкуючись із новими поліцейськими, які проходять підготовку.
“19 вересня ви повинні вийти на перше патрулювання у місті Харкові”, - підкреслив Яценюк.
За його словами, створення нової патрульної поліції — це перший крок у реформуванні української правоохоронної системи, після цього буде реформуватися судова система, органи прокуратури, створюватимуться національні антикорупційні і слідчі органи.
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“Чинна правоохоронна система — це рудимент і залишки радянської міліції”, - сказав голова уряду.
Яценюк наголосив, що нова поліція — це зразок європейського правоохоронного органу, насамперед вона засвідчує зміни на психологічному рівні.
Прем'єр наголосив, що у створенні нової поліції Україні допомагають Канада і США, однак головні затрати здійснює Кабінет міністрів України.