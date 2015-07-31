Уряд виділив 20 мільйонів гривень на нові автомобілі для МВС - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час відвідування Національного університету внутрішніх справ у Харкові, спілкуючись із новими поліцейськими, які проходять підготовку.

За його словами, 30 липня уряд виділив кошти на придбання нових автомобілів для МВС і передав автомобілі від однієї з державних компаній.

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"Увесь уряд працює над тим, щоб ця реформа відбулася. Вчора нам виділили на засіданні уряду 20 млн грн на закупку нових автомобілів, вчора ухвалили рішення від однієї з державних компаній передати нам ще 85 автомобілів. Ми робимо все, щоб ресурси йшли в цей проект", - підкреслив Аваков.

Він зазначив, що до кінця 2015 року в Україні буде 7 тисяч нових поліцейських, і з ходом реформи МВС їхня кількість збільшиться до 150 тисяч.