Аваков назвав вартість підготовки одного поліцейського: понад 100 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час відвідування Національного університету внутрішніх справ сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Із 128 тисяч приблизно 90% коштів — це кошти з державного бюджету, а решта — це кошти, які ми отримуємо від наших партнерів з Європейського Союзу, Америки та Японії», - сказав Аваков.

Він зауважив, що ці обрахунки проводяться для того, щоб зрозуміти, який темп реформ системи МВС може витримати державний бюджет України.

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У свою чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Україні необхідна додаткова допомога, уряд проводить переговори із західними партнерами, щоб отримати допомогу в проведенні реформи МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що в Харкові нова поліція вийде на патрулювання 19 вересня. Співробітники патрульної поліції Києва розпочали роботу 4 липня.

Прем'єр наголосив, що у створенні нової поліції Україні допомагають Канада і США, однак головні затрати здійснює Кабінет міністрів України.