В Одесі затримали двох громадян за поширення в соцмережах сепаратистських закликів

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу), 110 (посягання на територіальну цілісність України) та 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН раніше, СБУ запобігла спробі поширення на Одещині спецслужбами Росії фейкового сепаратистського руху "Народна рада Бессарабії". Також СБУ задокументувала організаційну участь у замовних антиукраїнських акціях лідера ГО «Слов’янська єдність», який діє під псевдонімом «Одінов» та переховується в АР Крим.