СБУ запобігла спробі поширення на Одещині "Народної Ради Бессарабії": вилучено "конституцію" та "маніфест" (фото)

В Одеській області спецслужби Росії інспірували спробу поширення фейкового сепаратистського руху "Народна рада Бессарабії".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

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Як зазначається в повідомленні, СБУ, продовжуючи боротьбу з сепаратизмом, заблокувала спробу злочинного поширення фейкового руху т.зв. «Народна Рада Бессарабії», інспіровану представниками спецслужб Росії.

Співробітники СБУ виявили та заблокували законспіровані контакти координатора т.зв. «НРБ» − громадянина Російської Федерації, екс-керівника підрозділу міністерства держбезпеки невизнаної Придністровської Молдовської республіки. Він обґрунтовано підозрюється в причетності до спецслужб РФ та перебуває у Москві.

За даними прес-центру, проведено п’ять санкціонованих обшуків, затримання та допити сепаратистів, що відповідали за комунікацію в антиукраїнському русі. Встановлено, що один із затриманих, громадянин України 1953 року народження, мав виступити публічним лідером т.зв. «НРБ» і потім безслідно зникнути. Це стало б інформаційним приводом для звинувачення українських спецслужб.

В оселях зловмисників у спеціально обладнаних схованках вилучено комп’ютерну техніку та носії інформації з текстами «конституции Бессарабской народной республики», «манифеста Народной Рады Бессарабии», понад 500 примірників сепаратистської газети «Новороссия», інші інформаційні матеріали, платіжні документи та банківські картки, які ймовірно використовувалися для фінансування антиукраїнської діяльності.

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Крім того, СБУ задокументувала організаційну участь у замовних антиукраїнських акціях лідера ГО «Слов’янська єдність», який діє під псевдонімом «Одінов» та переховується в АР Крим.

Усім затриманим Службою безпеки України оголошено офіційні застереження про неприпустимість та відповідальність за протиправну поведінку, передбачені ст. 110 Кримінального кодексу України.