В Одесі сталася стрілянина, міліція намагається затримати правопорушника
11:07, 02 серпня 2015Суспільство
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Одеська міліція намагається затримати чоловіка, який влаштував стрілянину, а тепер забарикадувався в квартирі.
Міліція намагається домовитися з чоловіком / vinnitsaok.com.ua
Як повідомили УНІАН у Київському РВ ГУ МВС України в Одеській області, в міліцію надійшла заява про те, що на вул. академіка Вільямса чути стрілянину і крики.
«На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції. Попередньо встановлено, що 64-річний чоловік поранив з мисливської рушниці свою 29-річну дружину. Жінка госпіталізована в медичний заклад».
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У повідомленні наголошується, що правопорушник забарикадувався в квартирі і не виконує законних вимог співробітників міліції.
Тривають заходи щодо затримання чоловіка.
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