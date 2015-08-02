В Одесі сталася стрілянина, міліція намагається затримати правопорушника

Як повідомили УНІАН у Київському РВ ГУ МВС України в Одеській області, в міліцію надійшла заява про те, що на вул. академіка Вільямса чути стрілянину і крики.

«На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції. Попередньо встановлено, що 64-річний чоловік поранив з мисливської рушниці свою 29-річну дружину. Жінка госпіталізована в медичний заклад».

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У повідомленні наголошується, що правопорушник забарикадувався в квартирі і не виконує законних вимог співробітників міліції.

Тривають заходи щодо затримання чоловіка.