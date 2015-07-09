На Одещині невідомий обстріляв автомобіль та убив водія

Про це УНІАН повідомили у Білгород-Дністровському міському відділі ГУМВС України в Одеській області.

Близько 6:00 до міліції надійшло повідомлення, що біля міського цвинтаря невідомий здійснив кілька пострілів в автомобіль «Тойота-Камрі», після чого зник у невідомому напрямку.

Читайте такожУ Миколаївській області напали на АЗС, поранений охоронець

Водій автомобіля від отриманих поранень помер.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини цієї події. Ведеться розшук зловмисника.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі невідомий стріляв у міліціонерів, один із них помер у лікарні.