На Одещині невідомий обстріляв автомобіль та убив водія
10:19, 09 липня 2015Суспільство
1224 0
У Білгород-Дністровському Одеської області невідомий розстріляв автомобіль «Тойота-Камрі». Водій автомобіля помер у лікарні.
Наразі місце події оточене / dumskaya.net
Про це УНІАН повідомили у Білгород-Дністровському міському відділі ГУМВС України в Одеській області.
Близько 6:00 до міліції надійшло повідомлення, що біля міського цвинтаря невідомий здійснив кілька пострілів в автомобіль «Тойота-Камрі», після чого зник у невідомому напрямку.
Читайте такожУ Миколаївській області напали на АЗС, поранений охоронець
Водій автомобіля від отриманих поранень помер.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини цієї події. Ведеться розшук зловмисника.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі невідомий стріляв у міліціонерів, один із них помер у лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter