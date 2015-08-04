Незважаючи на кризу, українці стали частіше їздити в Туреччину

За цим показником Україна посіла 9 місце в рейтингу країн, чиї громадяни перетнули кордон Туреччини у червні, свідчать дані статистики Міністерства культури і туризму Туреччини.

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У свою чергу "Центр розвитку туризму" зазначає, що загалом у першому півріччі за кордон вирушило удвічі менше українців, ніж рік тому. А туристи, що виїжджають за кордон, намагаються витрачати на відпочинок менше коштів, вибирають більш дешеві напрямки. У зв'язку з цим в турецькому відомстві зазначили, що незважаючи на це, Туреччина залишається найпопулярнішим напрямком серед українців.

Так, за підсумками шести місяців цього року туристичний потік з України до Туреччини склав 284 663 людини, що всього на 4,88% менше, ніж за аналогічний період 2014 року. Україна опинилася на 13 місці у рейтингу країн, чиї громадяни відвідали Туреччину в січні-червні 2015 року. У Міністерстві культури і туризму Туреччини відзначають, що на тлі загального падіння виїзного туризму в Україні, зменшення кількості українців, які подорожують до Туреччини, можна вважати незначним, і прогнозують, що показники туристичного потоку з України до Туреччини залишаться близькими до рівня 2014 року. "Вважаю, що і надалі кількість українців, які подорожують до Туреччини, залишиться стабільною", – сказав аташе з питань культури та інформації посольства Туреччини в Україні Берат Йилдиз.

Турецьке відомство зазначає, що лідером за кількістю туристів цьогоріч є Німеччина. За півроку кількість німецьких туристів, які відпочили в Туреччині, склала 2 109 763 осіб, що на 10,95% більше, ніж за аналогічний період 2014 року. Також у першу п'ятірку рейтингу країн, чиї громадяни відвідали Туреччину в першому півріччі увійшли Росія (1 454 618 осіб), Великобританія (950 313 осіб), Болгарія (828 418 осіб) і Грузія (825 378 осіб).