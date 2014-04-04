Україну цього року очікує скорочення потоку зарубіжних туристів - Держтуризмкурорт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник голови Держтуризмкурорту Андрій Шенін.

«Я думаю, що буде зменшення кількості туристів (з-за кордону - УНІАН). В усякому разі, ми сподіваємося, що потік не знизиться більш ніж на 20%», - сказав Шенін.

За його словами, значна частина іноземних туристів, які прибували до України, - громадяни Росії, які тепер можуть відмовитися від відвідування України в зв`язку нестабільною політичною ситуацією в країні.

Разом з тим, Шенін запевнив, що Держтуризмкурорт вживатиме усіх можливих заходів для просування українських туристичних продуктів для того, щоб мінімізувати зниження турпотоку з-за кордону.

Водночас присутня на прес-конференції спікер Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Юлія Олійник підтвердила прогноз Шеніна щодо зниження в`їзного турпотоку в Україні.

«Звичайно, у короткостроковій перспективі про збільшення туристичного потоку до України, зокрема з Європи, з Росії, - не йдеться взагалі», - сказала Олійник.

Проте, на її думку, у довгостроковій перспективі після стабілізації ситуації в країні Україна може розраховувати на збільшення кількості туристів з-за кордону.

«У довгостроковій перспективі, я думаю, що вже ні у кого в світі не буде питання, де знаходиться Україна, і для іміджу у довгостроковій перспективі сподіваємося, що це матиме хороший ефект», - відзначила Олійник.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти заявляли, що у зв`язку з нестабільною економічною і політичною ситуацією в Україні істотно скорочується не лише кількість туристів, що приїжджають до України з-за кордону, а й потік українських туристів за кордон. Зокрема, за інформацією директора Центру туристичної інформації Володимира Царука, турпотік українців за кордон з початку поточного року і станом на середину березня скоротився на 70-80% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. За його словами, причиною такого значного падіння є не лише зниження купівельної спроможності населення, а й психологічний чинник – українці бояться виїжджати за кордон в умовах невизначеності в країні.