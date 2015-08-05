Більшість українців вважає нову патрульну поліцію ефективною - опитування
Майже половина українців вважає нову патрульну поліцію ефективною.
Про це свідчать результати опитування TNS On-line Track за липень 2015 року, передає ТСН.
Згідно з результатами опитування, 16% респондентів зазначають, що в місті стало більше порядку, а 32% вважають, що поліція ефективна, проте не може повністю реалізуватися.
Лише 9% респондентів вважають, що служба неефективна і все залишається, як раніше, а 4% стверджують, що все стає ще гірше.
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Зазначимо, що серед жителів Києва більше тих, хто вважає, що нова поліція - більш ефективна служба (73%), а 44% жителів столиці вважають, що поліція не може повністю реалізуватися.
Схід України найбільш песимістично оцінює введення нової поліції: 18% вважають, що служба неефективна.
Як повідомляв УНІАН, 4 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон про поліцію.