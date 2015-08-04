Порошенко підписав закон про поліцію (фото)

Про це повідомила прес-служба глави держави у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 липня ухвалила Закон «Про Національну поліцію».

За дане рішення проголосували 278 народних депутатів. Не голосувала в повному складі фракція "Опозиційний блок".

Читайте такожУ Луцьку сьогодні розпочався набір у нову патрульну поліцію

Відповідно до закону, керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій міністра внутрішніх справ. Перший заступник і заступники керівника поліції призначаються на посади та звільняються з посад міністром внутрішніх справ за поданням керівника поліції.

Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів за поданням міністра внутрішніх справ на підставі пропозицій керівника поліції.

Керівники територіальних органів Національної поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником Національної поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ.

Орган місцевого самоврядування може проголосувати за недовіру начальнику управління поліції на своєму районному або обласному рівні, що збільшує зону контролю над законністю та ефективністю дій поліції.

Громадяни, які хочуть вступити на службу в поліцію, обираються на конкурсах, в тому числі за згодою проходять процедуру опитування на так званому поліграфі, і на конкурсних засадах призначаються на посади молодшого та середнього начальницького складу.

Поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження в політичних цілях.

Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Штатний розпис (штат) і кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального органу поліції.

Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів за поданням міністра внутрішніх справ на підставі пропозицій керівника поліції.

Встановлено, що керівником і заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка: відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію; має вищу повну юридичну освіту; має стаж роботи в галузі права не менш як сім років; має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.

На однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його жетона з індивідуальним особистим номером. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати читати інформацію на ньому або фіксувати її за допомогою технічних засобів.

Законом визначено 9 випадків, коли поліцейський може зупиняти транспортні засоби. Поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг у випадках затримання осіб відповідно до закону, під час аварій, інших надзвичайних обставин, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров’я людей.

Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи (та) поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим.

Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей - через гучномовні установки, підсилювачі звуку.

Поліції (поліцейському) заборонено: наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт; під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та подразнювальної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин; відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини.

Також заборонено застосовувати водомети за температури повітря нижче +10°C; застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях; застосовувати кайданки більш ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їхнього тиску.

До створення, укомплектування спеціально підготовленими поліцейськими та забезпечення функціонування на всій території України патрульної поліції тимчасово, до 31 грудня 2016 року, дозволяється функціонування у складі поліції Державної автомобільної інспекції та підрозділів громадської безпеки, на які покладаються обов’язки з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція.

Також до 31 грудня 2016 року поліції дозволяється використання службових посвідчень, бланків, печаток, штампів, логотипів та емблем міліції та Міністерства внутрішніх справ.