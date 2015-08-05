Україні передали другу групу засуджених з окупованого Донецька

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"Завдяки успішним переговорам уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської з представниками так званої ДНР вдалося забрати з Донецького слідчого ізолятора 20 в’язнів, частина з яких "транзитні". Йдеться про осіб, які минулого року слідували транзитом через СІЗО до інших установ, або ж прибули для участі у судових експертизах, і залишилися в СІЗО внаслідок початку бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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Омбудсмен зазначила, що, як і минулого разу, значна підтримка в організації процесу передачі була надана керівництвом СБУ та ДПтСУ, а також безпосередньо Антитерористичним центром та керівництвом управління ДПтСУ в Донецький області.

Як повідомлялося, передача перших 9 українських засуджених з непідконтрольної уряду України території Донецької області відбулася 8 липня 2015 року.