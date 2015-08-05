Депутата Київради спіймали на хабарі в мільйон гривень – екс-нардеп

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила колишній депутат Верховної Ради Анжеліка Лабунська, пише Сьогодні.

Відзначається, що додзвонитися самому Даниленку, щоб взяти коментар, неможливо – його мобільний телефон відключений. Помічниця депутата заявила, що не буде нічого говорити на цю тему.

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"У той же час в Київраді кажуть, що сьогодні вранці в кабінет, де розташована комісія Київради з питань сім'ї, молоді та спорту, приходили співробітники СБУ, які проводили перевірку і навіть просили співробітниць комісії бути понятими. При цьому самого Даниленка на робочому місці не бачили", - зазначає видання.

Варто відзначити, що в прес-службі СБУ Києва і Київської області, а також в прес-службі МВС поки не дають офіційних коментарів на цю тему.

У прес-службі фракції "УДАР – Солідарність" офіційно поки не коментують ситуацію до з'ясування всіх обставин, посилаючись на те, що не було ніякої заяви від правоохоронних органів, який підтверджує цей факт.

У той же час деякі депутати Київради неофіційно підтвердили нам, що Даниленко був затриманий, і припускають, що після цього може бути прийнято рішення про виключення його з фракції.