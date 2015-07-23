СБУ затримала штабного офіцера, який вимагав хабара за відстрочку від призову

08:33, 23 липня 2015
Суспільство
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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Південного регіону затримала за хабарництво старшого офіцера штабу командування ВМС Збройних сил України.

REUTERS

Як повідомляє прес-центр СБУ, майор вимагав у громадянина України неправомірну винагороду за відстрочку від призову до армії.

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Тривають оперативно-слідчі дії.

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