СБУ затримала штабного офіцера, який вимагав хабара за відстрочку від призову
08:33, 23 липня 2015Суспільство
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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Південного регіону затримала за хабарництво старшого офіцера штабу командування ВМС Збройних сил України.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр СБУ, майор вимагав у громадянина України неправомірну винагороду за відстрочку від призову до армії.
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Тривають оперативно-слідчі дії.
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