СБУ затримала штабного офіцера, який вимагав хабара за відстрочку від призову

Як повідомляє прес-центр СБУ, майор вимагав у громадянина України неправомірну винагороду за відстрочку від призову до армії.

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Тривають оперативно-слідчі дії.