У Хмельницькому розпочався конкурсний набір в патрульну поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, конкурсна комісія з 9.00 до 18.00 в обласному драмтеатрі ім. Михайла Старицького щоденно крім вихідних прийматиме заявки від всіх бажаючих на вступ до лав нової поліції. Набір триватиме до 21 серпня.

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Загалом, у патрульну поліцію Хмельницького планується набрати 250 людей.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні, 6 серпня, очікується робоча поїздка до Хмельницького прем’єр-міністра Арсенія Яценюка і голови МВС Арсена Авакова, котрі офіційно оголосять набір кандидатів у нову поліцію.