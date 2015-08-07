В Одесі невідомі пограбували магазин електроніки та поранили співробітника

Як повідомили УНІАН у МВС Одеської області, о 8.20 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у магазині електроніки спрацювала "кнопка термінового виклику міліції». На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Приморського райвідділу міліції та працівники полку патрульної служби.

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«У приміщенніпрацівники міліції виявиличоловіка з різаними ранами тулуба і забитою раною голови. Як з'ясувалося, невідомі напали на співробітника магазину, який в цей час знаходився у торговому закладі. Завдали чоловікові тілесні ушкодження і, заволодівши грошима, зникли. Приймаються заходи зі встановлення і затриманню правопорушників», - заявили у відділі.

Також встановлюється точна сума викрадених грошей. За попередніми даними, із магазину зникло від 50 до 100 тис. грн.