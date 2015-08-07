В Одеському регіоні викрили підпільні цехи, на яких працювали в'єтнамці-нелегали (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, незаконні об'єкти виявили у ході спецоперації оперативники Одеського прикордонного загону спільно з представниками СБУ та регіонального главку МВС.

Зокрема, проведено відпрацювання оперативної інформації про те, що на території Одеси та прилеглих населених пунктів організовані злочинні угруповання, до складу яких входять громадяни України та В'єтнаму, незаконно виробляють одяг і взуття. Як працівники використовуються громадяни В'єтнаму, які незаконно потрапили в Україну і нелегально перебувають на її території.

За наявними даними, робітники у цехах перебували не з власної волі, перебуваючи під фізичним і моральним тиском зловмисників. Документи, що засвідчують особу, у людей примусово вилучалися з метою запобігання звернення до компетентних органів по допомогу. Пересування робітників насильно обмежували «робочим простором».

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В ході проведення спільних заходів було встановлено адреси, за якими розташовані підпільні цехи з виготовлення контрафактної продукції.

«За п'ятьма адресами виявлено майже 60 робочих в'єтнамської національності без будь-яких документів. Також виявлені спеціально обладнані місця для проживання робітників у цехах, понад 100 одиниць швейного обладнання, близько 1 тис. рулонів тканини, велика кількість готової продукції, пошитої під марками відомих брендів, таких як Adidas, Nike, Tommy Hilfiger», - розповіли в секторі.

Виготовлена продукція призначалася для реалізації оптом і в роздріб на промисловому ринку «Авангард».

У відомстві зазначили, що всі цехи розміщувалися в новобудовах, які не зареєстровані в установленому порядку і не мають офіційних власників.

Нелегальних мігрантів передано представникам Державної міграційної служби в Одесі для подальшого з'ясування обставин.

Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, також минулого тижня правоохоронці виявили в Одеській області цех з пошиття верхнього одягу, в якому працювали близько 20 в'єтнамців-нелегалів .

В цьому цеху було 32 швейні машини, на яких виготовлялася верхній одяг під відомими брендами (Nike, Adidas, Columbia, Armani) і обладнання для нанесення логотипів на одяг перерахованих брендів.