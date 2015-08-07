Марія Гайдар заявила про рішення відмовитися від російського громадянства

Про це російська опозиціонерка, радник губернатора Одеської області розповіла в ефірі місцевого телеканалу "Перший міський".

"Я не знаю, коли це може статися, це таке формальне питання, але я готова", - зазначила Марія.

При цьому раніше політик збиралася переїжджати до Ізраїлю, але вирішила прийняти пропозицію Михайла Саакашвілі.

"Я збиралася переїхати до Ізраїлю, це було пов'язано з такими серйозними проблемами, пов'язаними з моїм особистим життям, з політичними проблемами, які були у Росії, в тому числі пов'язаними з моїм особистим життям. Але потім я отримала пропозицію від Михайла Саакашвілі і, звичайно ж, я приїхала, побачила команду, настрій, і мені дуже захотілося бути тут", - розповіла Гайдар.

Марія переїхала до Одеси з чоловіком і донькою, вся сім'я Гайдар залишилася у Росії. За її словами, у зв'язку з її переїздом у родичів виникають проблеми.

"Я не була впевнена, що все буде добре, але у мене три брати, вони жодним чином не займаються політикою, ми не ведемо з ними спільну діяльність. Я дуже сподівалася і продовжую сподіватися, що у них не буде жодних проблем", - повідомила політик.

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Незважаючи на це, від роботи в Одесі Гайдар відмовлятися не має наміру: "Я дуже болісно переживала все те, що відбувається зараз між Росією та Україною, переживала за цю війну, але ніяк не могла з цього приводу зробити те, що я вважала б зі свого боку продуктивним. І ось тут у мене з'явилася така можливість".

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня президент України Петро Порошенко підписав указ про надання громадянства і вручив паспорт громадянина України Марії Гайдар.