Російські ЗМІ повідомили , що в Коктебелі знайдений повішеним голова селища

"Сьогодні вранці за місцем тимчасового проживання було виявлено труп мера Коктебеля. В даний час там працюють правоохоронці, після чого буде прийнято процесуальне рішення", - сказали в прес-службі прокуратури окупованого півострова, передають РИА Новости. При цьому там відмовилися уточнити які-небудь подробиці події, пославшись на те, що висновки робити ще зарано.

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Між тим, як повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на джерела з оточення мера Коктебеля, він не мав наміру покінчити життя самогубством, при цьому джерела припустили, що смерть Сторожика може бути пов'язана з криміналом.

За даними іншого джерела, близького до правоохоронних органів, Ростислава Сторожика вранці виявила його дружина у ванній кімнаті одного з котеджів пансіонату "Примор'я", де він проживав. Джерело допустило, що мера могли довести до самогубства, передають місцеві ЗМІ.

Голова Коктебеля Ростислав Сторожик був призначений окупаційною владою Криму на цю посаду 28 квітня 2015 року.