Причиною смерті Чечетова було виключно самогубство - міліція

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Слідство "встановило, що там однозначно було самогубство", - зазначили у міліції.

Водночас заступник генерального прокурора України Олексій Баганець повідомив УНІАН, що кримінальне провадження за обвинуваченням Чечетова у зловживанні службовим становищем і підробці документів ще не закрито через його загибель.

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"Воно розслідується, оскільки там є інші учасники. Ми проведемо розслідування і приймемо рішення про закриття, наприклад, у зв’язку зі смертю", - сказав Баганець.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову підозри у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави у 4 млн 990 тис. грн.

23 лютого за Чечетова було внесено заставу і звільнено з-під варти.

28 лютого Чечетова знайшли мертвим. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку у Києві. Було відкрито кримінальне провадження за фактом смерті за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

2 березня Чечетова поховали на Південному кладовищі Києва.