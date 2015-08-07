Понад 40 співробітників Держприкордонслужби вже готові боронити кордон з мінометами

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Навчального центру ДПСУ, спеціальну підготовку, яка тривала місяць, пройшли більше 40 прикордонників. Програма була спрямована на практичні дії персоналу щодо розгортання мінометних розрахунків, проведення практичних стрільб.

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Результати випускних іспитів показали, що кожен військовослужбовець здобув необхідні знання та практичні навички із застосування міномету для подальшого виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом суверенітету та територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, даний напрямок підготовки персоналу ніколи не був притаманним прикордонникам, однак вимога часу змушує охоронців кордону впроваджувати нові підходи. В даний час підготовка мінометників, як офіцерського складу так і молодшого персоналу відбувається на базі навчальних закладів Держприкордонслужби та ЗСУ.