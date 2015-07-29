Українських прикордонників навчать стріляти з мінометів

Про це повідомляє Держприкордонслужба на своєму сайті.

"Даний напрямок підготовки персоналу ніколи не був притаманним прикордонникам, однак вимога часу змушує охоронців кордону впроваджувати нові підходи. В даний час підготовка мінометників, як офіцерського складу так і молодшого персоналу відбувається на базі навчальних закладів Держприкордонслужби та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві повідомили, що на Черкащині вже проводиться підготовка молодшого персоналу мінометної застави. На курси залучили більше 40 військовослужбовців.

Крім того, в даному напрямку відбувається підготовка й офіцерів прикордонного відомства, які згодом очолять мінометні підрозділи.

"Всього підготовку в даний час проходять 11 офіцерів-прикордонників. Вони навчаються не лише артилерійській справі, а й вмінню керувати мінометними підрозділами. Зокрема навчання включає в себе управління вогнем та дії мінометних розрахунків і підрозділів, а також тактику артилерійських підрозділів тощо. Окрім теоретичних вмінь прикордонники вчитимуться і влучності в стрільбі під час практичних занять на польовому навчальному центрі", - повідомляє Держприкордонслужба.