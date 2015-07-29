Українських прикордонників навчать стріляти з мінометів

19:25, 29 липня 2015
Війна
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Українські прикордонники почали підготовку мінометних розрахунків, що будуть діяти в складі прикордонних комендатур швидкого реагування.

УНИАН

Про це повідомляє Держприкордонслужба на своєму сайті.

"Даний напрямок підготовки персоналу ніколи не був притаманним прикордонникам, однак вимога часу змушує охоронців кордону впроваджувати нові підходи. В даний час підготовка мінометників, як офіцерського складу так і молодшого персоналу відбувається на базі навчальних закладів Держприкордонслужби та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві повідомили, що на Черкащині вже проводиться підготовка молодшого персоналу мінометної застави. На курси залучили більше 40 військовослужбовців.

Крім того, в даному напрямку відбувається підготовка й офіцерів прикордонного відомства, які згодом очолять мінометні підрозділи.

"Всього підготовку в даний час проходять 11 офіцерів-прикордонників. Вони навчаються не лише артилерійській справі, а й вмінню керувати мінометними підрозділами. Зокрема навчання включає в себе управління вогнем та дії мінометних розрахунків і підрозділів, а також тактику артилерійських підрозділів тощо. Окрім теоретичних вмінь прикордонники вчитимуться і влучності в стрільбі під час практичних занять на польовому навчальному центрі", - повідомляє Держприкордонслужба.

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