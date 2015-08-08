Понад 140 учасників АТО призначено на керівні посади у Міноборони та ЗСУ - Полторак

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час розширеного засідання колегії оборонного відомства, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

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«Завершується виконання заходів з реформування Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил та інших органів військового управління. Ми оптимізували організаційну структуру апарату Міністерства, позбавилися від структурних підрозділів з дублюючими або другорядними функціями. У рамках оновлення керівного складу в структурах Міністерства оборони та Збройних сил з числа військовослужбовців-учасників АТО призначено на посади понад 140 військовослужбовців», - підкреслив Полторак.

Він також повідомив, що рамках процесу оптимізації чисельності апарату Міноборони планується скорочення 145 посад.

«Попереду завдання оптимізації чисельності апарату Міністерства оборони. Нам належить скоротити 145 посад», - сказав міністр.

Він поставив завдання директору Департаменту кадрової політики, керівникам структурних підрозділів Міноборони дуже уважно підійти до виконання цього завдання.

«Ми не повинні допустити пропорційного скорочення усіх структурних підрозділів. Під час скорочення ми маємо використовувати принципи функціональності, корпоративності, забезпечення наступності тощо», - зазначив міністр оборони.