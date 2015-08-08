За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 9 поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, ще дев’ятеро були поранені", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 101 разів обстріляли позиції сил АТО, ведучи вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, танків та артилерії.