За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 9 поранено
14:10, 08 серпня 2015Війна
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Упродовж минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 9 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, ще дев’ятеро були поранені", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 101 разів обстріляли позиції сил АТО, ведучи вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, танків та артилерії.
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