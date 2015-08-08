У холдингу Курченка відібрали право використовувати бренд Forbes і контент видання - ЗМІ

Як повідомила старший віце-президент з корпоративних комунікацій Forbes Media Мія Карбонелл, цей крок пов'язаний з тим, що 30 липня американський уряд включив Сергія Курченка, власника UMH Group, в санкційний список, пише ain.ua.

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За її словами, Forbes обмежив використання ліцензії для "Forbes Україна" ще в минулому році (тоді видавництво відмовлялося від детальних коментарів, посилаючись на юридичні процедури).

Відзначається, що з тих пір UMH продовжувало випуск журналу і підтримку сайту з брендом Forbes.

"Але 30 липня цього року уряд США помістив Курченка в список персон, які потрапляють під дію санкцій. Це забороняє американським компаніям, таким як Forbes, вести справи з Курченко прямо або непрямо (в компаніях, де у бізнесмена частка становить 50% або більше). І це стосується, зокрема, UMH Group", - зазначає видання.

"Згідно з розпорядженням американського уряду, Forbes на 6 серпня 2015 року зробив усі дії, щоб відмовити "Forbes Україна" у доступі до контенту і бренду. У зв'язку з цим, Forbes більше не надає UMH Group авторизований доступ до бренду Forbes для сайту UMH або доступ до домену forbes.ua", - йдеться в повідомленні представника компанії.