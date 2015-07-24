Екс-банкіра Курченка випустили із німецької в'язниці через рак - ЗМІ

Згідно з рішенням Вищого земельного суду федеральної землі Бранденбург Тимонькін випущений з в’язниці без грошової застави, повідомляє DW.

Як випливає із судового рішення, обвинувачений українською ГПУ у масштабних фінансових махінаціях колишній банкір Курченка проживатиме у Берліні, де проходитиме лікування.

Німецькі правоохоронні органи вже отримали від української сторони запит на екстрадицію підозрюваного. Доки вирішуватиметься питання екстрадиції, Борис Тимонькін буде залишатися у столиці Німеччини і раз на тиждень з'являтися до поліції.

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Щоб унеможливити виїзд підозрюваного за кордон, у нього забрали його український та ізраїльський закордонні паспорти.

Крім того, повідомляється, що Тимонькін надав німецькому суду довідку про захворювання на рак.

"В умовах позбавлення волі лікування такого захворювання неможливе", - речник суду.

Як довго триватиме лікування підозрюваного і чи може воно стати перепоною для екстрадиції до України, у суді не коментують. Суд також не перевіряв, чи відповідає дійсності діагноз, наведений у лікарській довідці. Як зазначено у матеріалах суду, детальніше це вдасться з’ясувати не раніше середини серпня, коли підозрюваний пройде лікарський огляд у Берліні.

Як відомо, банкіра зняли з літака і затримали у Німеччині 14 червня поточного року.

У базах розшуку МВС Тимонькін перебуває з червня 2014 року за підозрою в участі у злочинній організації під керівництвом засновника ВЕТЕК Сергія Курченка.

Німецький суд виніс рішення про "предекстрадиційний арешт" Тимонькіна. За місяць Генпрокуратура України заявила, що вимагатиме екстрадиції банкіра.

За інформацією ГПУ, Тимонькіну і Курченку загрожує 15 років за ґратами і конфіскація майна в разі доведення їхньої вини.

23 липня повідомлялося, що німецький суд випустив під заставу колишнього заступника голови наглядової ради ВЕТЕК Бориса Тимонькіна, який підозрюється у відмиванні грошей для олігарха Сергія Курченка.