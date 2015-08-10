МОЗ просить 170 мільйонів гривень на добудову нового корпусу "Охматдиту"
Міністерство охорони здоров’я просить виділити 170 млн грн на будівницто сучасного лікувально-діагностичного комплексу національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охмадит".
Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я Олександра Павленко.
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"Міністерство охорони здоров’я звернулося до Державної казначейської служби з проханням відкрити асигнування у поточному місяці у сумі 170 мільйонів гривень на забезпечення заходів з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу лікарні "Охмадит", відповідно до помісячного плану асигнувань загального фонду державного бюджету на 2015 рік", – зазначила Олександра Павленко.
Згідно з повідомленням, у новому корпусі буде розташоване відділення з пересадки кісткового мозку від неродинних донорів, а початок його роботи заплановано на 2016 рік.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Міністерство охорони здоров'я оголосило відкритий конкурс на пошук генпідрядника, який завершить будівництво сучасного корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Результати тендеру будуть оголошені 14 вересня.
Для добудови нового корпусу "Охматдиту" в держбюджеті на 2015 рік передбачено 500 млн грн.