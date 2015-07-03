Міністр фінансів обіцяє в липні прискорити видачу коштів на добудову нового корпусу "Охматдит"
Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді народний депутат Віктор Кривенко нагадав, що 5 червня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяв, що всі питання по відновленню фінансування добудови "Охматдит" будуть вирішені в липні.
Як передає кореспондент УНІАН, оскільки прем’єр був відсутній під час спілкування з депутатами, нардеп адресував своє запитання Наталії Яресько, міністру фінансів.
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"На сьогодні ми не можемо зрозуміти, хто гальмує процес: чи МОЗ, чи Міністерство фінансів. У мене прохання, щоб все-таки ця обіцянка прем’єра була виконана, і в липні ми почали фізичне будівництво "Охматдит", - зазначив Кривенко.
У відповідь Яресько запевнила, що Мінфін прискорить процес відновлення фінансування добудови нового корпусу "Охматдит" у липні.
"Будь-які проблеми, які є, я поки що не змогла зрозуміти. Я Вам обіцяю, що в липні місяці ми відпустимо. Прискоримо всі кошти, на яких будуть правильні документи по "Охматдит". Усе", - наголосила вона.