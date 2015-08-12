Одеська облрада направить 2 мільйони гривень на забезпечення громадського порядку в регіоні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати облради прийняли сьогодні на засіданні сесії.

Згідно з рішенням, кошти будуть виділені за рахунок змін у обласній цільовій програмі «Про затвердження обласної комплексної програми «Безпечна Одещина» на 2014-2015 роки». Згідно з пояснювальною запискою, фінансовий ресурс на виконання заходів на весь період дії програми становить майже 41,426 млн грн.

Ситуація в Одеському регіоні вимагає від правоохоронних органів вжиття рішучих заходів щодо недопущення масових заворушень та підвищення ефективності роботи із забезпечення громадського порядку та безпеки.

З метою удосконалення профілактики правопорушень, протидії зростанню злочинності, поліпшення патрулювання і створення матеріально-технічних умов для ефективного виконання міліцією своїх завдань, Головним управлінням МВС в Одеській області запропоновано внести в програму ряд змін.

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Зокрема, включити заходи «Облаштування на території Одеси системи відеоспостереження з диспетчерським центром управління та відокремленими робочими місцями операторів для візуального контролю основних місць масового скупчення громадян, місць концентрації криміногенного елементу з метою своєчасного реагування на зміни в оперативній обстановці». Для цього необхідно 485,2 тис. грн.

Крім того, запропоновано збільшити майже на 1,515 млн грн обсяг фінансування за рахунок обласного бюджету на захід «Поліпшення правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання постових нарядів міліції, в т.ч. шляхом придбання відповідного спеціального автотранспорту для оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського порядку і вчинення злочинів».

Фінансування названих напрямів буде здійснено за рахунок зменшення на 2 млн грн фінансування пункту програми «Створення умов для ефективного виконання антитерористичними підрозділами визначених завдань у бойових ситуаціях».