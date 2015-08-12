В Одесі мітингують проти проведення гей-фестивалю та розміщення штабу ВМС у Будинку профспілок

Як передає кореспондент УНІАН, у будівлі перебувають співробітники ОДА і проходить сесія обласної ради.

Найменша група (до 10 осіб) виступає проти проведення маршу, який заплановано в Одесі в рамках проведення 14-16 серпня фестивалю квір-культури «ОдессаПрайд-2015». Молоді чоловіки тримають плакат «Ні гей-параду в Одесі!», картинку, на якій намальована сім'я (чоловік, жінка і діти) і т. ін.

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Найбільша група, яка складається, в основному, з літніх людей, виступає проти передачі Будинку профспілок. Вони тримають плакати: «Руки геть від Будинку профспілок», «Захистимо наш Будинок профспілок» тощо.

Третя група вимагає не передавати санаторій "Лермонтовський у підпорядкування Міністерства юстиції, яке, як вважають учасники протесту, зроблять із здравниці «клуб за інтересами», а прості громадяни не зможуть у ньому відпочивати і проходити оздоровлення.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що прийнято рішення про розміщення штабу Військово-морських сил Збройних сил України в Одесі, у Будинку профспілок.