На Харківщині міліціонер попався на хабарі прямо біля свого міськвідділу

18:48, 13 серпня 2015
Суспільство
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Служба безпеки України затримала начальника одного з відділів Лозівського міського відділу міліції Харківської області під час отримання хабара.

Милиционера задержали

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник вимагав 10 тисяч гривень від місцевого жителя за непритягнення його родича до кримінальної відповідальності за шахрайство і підроблення документів. Міліціонера затримали «на гарячому» біля будівлі його міськвідділу.

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Спецоперація проводилася Управлінням СБУ у Харківській області спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою міліції.

Розпочато кримінальне провадженняза ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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