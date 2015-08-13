На Харківщині міліціонер попався на хабарі прямо біля свого міськвідділу
18:48, 13 серпня 2015Суспільство
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Служба безпеки України затримала начальника одного з відділів Лозівського міського відділу міліції Харківської області під час отримання хабара.
Міліціонера затримали при отриманні хабара в 10 тисяч гривень / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник вимагав 10 тисяч гривень від місцевого жителя за непритягнення його родича до кримінальної відповідальності за шахрайство і підроблення документів. Міліціонера затримали «на гарячому» біля будівлі його міськвідділу.
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Спецоперація проводилася Управлінням СБУ у Харківській області спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою міліції.
Розпочато кримінальне провадженняза ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
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