Суд заарештував майно обвинувачених у державній зраді кримських суддів на 200 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, загалом накладено арешт на 122 транспортних засоби, зокрема на автомобілі преміум-класу Toyota, BMW, Acura, Honda, Mazda, Mercedes, а також на 149 об'єктів нерухомості, серед яких квартири, будинки та земельні ділянки в місті Дніпропетровську, Дніпропетровській, Київській, Полтавській та Луганській областях.

Орієнтовна вартість арештованого майна становить 200 млн грн, йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, слідчими Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження про вчинення суддями судів АР Крим та міста Севастополя злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України).

Зокрема, встановлено, що зазначені судді всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу судді, після анексії Російською Федерацією півострова Крим з березня 2014 року почали здійснювати «правосуддя» в так званих судах Республіки Крим та протиправно приймати судові рішення.