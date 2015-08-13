МЗС: порушення прав українців в РФ стало системним і дискримінаційним

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ (МЗС). У МЗС також констатували грубе порушення прав консульських посадових осіб України, що робить неможливим належним чином реалізовувати консульські функції на території Російської Федерації.

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Діючи таким чином російська сторона повинна усвідомлювати, що в цих умовах Україна залишає за собою право застосувати механізми адекватного реагування, підкреслюється в повідомленні МЗС.

Крім цього, МЗС висловив рішучий протест у зв'язку з рішенням міського суду Єсентуків продовжити термін утримання під вартою громадянина України Станіслава Клиха до 21 жовтня 2015 року.

"Безпідставне і неправомірне судове рішення стало черговим підтвердженням небажання Російської Федерації дотримуватися визначених у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей положень про звільнення всіх заручників і осіб, які незаконно утримуються, за принципом всіх на всіх", - наголошується в коментарі МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Станіслава Клиха затримали в серпні 2014 року.