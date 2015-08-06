Кольченко в суді заявив, що не терорист і відмовився відповідати на питання

"Ні в якому терористичному співтоваристві я не брав участі. За політичними поглядами я є антифашистом і анархістом", – сказав Олександр Кольченко на засіданні суду в Північнокавказькому окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону, передає радіо "Свобода".

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Він стверджує, що Олега Сенцова бачив всього кілька разів і "закликів до протиправних дій ніколи від нього не чув".

Активіст заявив, що визнає, що брав участь у підпалі офісу політичної партії в Сімферополі, але не більше. "Я не був згоден із тим, що відбувається в Криму. Партія регіонів дозволила Путіну введення військ до Криму", – сказав Олександр Кольченко.

"Україна й інші країни висували вимоги звільнити Крим, але підпал не міг вплинути на рішення уряду Росії", – зазначив він.

Олександр Кольченко розповів, як і ким проводився підпал, а потім відмовився відповідати на запитання суду і державного обвинувача.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у суді виступав і Олег Сенцов. Він заявив про незаконність суду у своїй справі і розповів подробиці свого затримання в Криму.