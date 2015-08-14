Черговий російський "гуманітарний конвой" перетинає кордон України - ЗМІ
Російська сторона стверджує, що понад 100 автомобілів везуть у Донецьку і Луганську області понад 1 тис тонн "гуманітарних вантажів".
35-й російський так званий «гуманітарний конвой» прибув до неконтрольованої Україною частини державного кордону.
Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на МНС Росії.
Перед перетином державного кордону колона розділилася на дві частини.
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«Одна з них досягла прикордонного пропуску «Донецьк», звідки вирушить до Луганська. Друга прибула на пункт пропуску «Матвєєв Курган» і потім продовжить рух до Донецька», – цитує представника російського МНС Радіо Свобода.
Російська сторона стверджує, що понад 100 автомобілів везуть у Донецьку і Луганську області понад 1 тис тонн "гуманітарних вантажів". Серед них –харчі, медикаменти та предмети першої потреби".
Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі подібні вантажі з Росії, які Москва називає «гуманітарними», переміщувалися на територію України незаконно, без згоди уряду, з порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики.