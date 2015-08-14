У Сумах підліток викрав у школі протигази і військову форму, щоб поїхати в зону АТО

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, тривожний сигнал із сумської школи №17 надійшов на пульт централізованої охорони сьогодні близько 1-ї години ночі.

Згідно із повідомленням, група швидкого реагування управління державної служби охорони прибула на місце пригоди за лічені хвилини, і, ретельно оглянувши навчальний заклад, помітила пошкоджені вхідні двері до підвального приміщення.

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«Під час обшуку підвалу правоохоронці затримали злочинця. Ним виявився 16-річний житель обласного центру – учень цієї школи. При ньому була спортивна сумка, в якій знаходились протигази та камуфльована військова форма. Хлопець пояснив, що до учбового закладу проник тому, що збирався поїхати в зону проведення АТО. І щоб добре підготуватися до поїздки, вирішив узяти потрібні речі в школі», – зазначає СЗГ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка). Зловмисникові може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до шести років.