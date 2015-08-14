На Одещині розборки між фермерами закінчилися стріляниною, 11 осіб затримано

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 12 серпня в полі за селом Садове Арцизького району між двома місцевими жителями та приватним підприємцем виник конфлікт з приводу користування пасовищем. Під час конфлікту підприємець поранив опонентів з пристрою травматичної дії, після чого з місця події втік. Поранені були доставлені до районної лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у відділі, наступного дня, 13 серпня, до міліції надійшла інформація, що підприємець повернувся до села разом з приблизно 20 невідомими, чим викликав обурення селян. Близько 21.00 біля будинку підприємця почали збиратися місцеві жителі (близько 60 осіб) і вимагати його затримання.

Для врегулювання ситуації особовий склад Арцизького райвідділу міліції був піднятий по тривозі і спрямований на місце події. Будинок оточили.

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Приблизно о 00.10 невстановлена особа з боку городу домоволодіння підприємця здійснила 5 пострілів з вогнепальної зброї у бік співробітників міліції.

«У відповідності з вимогами ст. 15 Закону України «Про міліцію» правоохоронці змушені були здійснити постріли у відповідь з автоматичної зброї АКСУ. Після цього натовп розійшовся», - наголосили у відділі.

На місці події затримано 11 чоловіків. Всіх їх правоохоронці доставили до Арцизького райвідділу.

Також з місця події до Арцизької центральної районної лікарні доставили чоловіка з вогнепальним пораненням руки і гомілки. Його особа і обставини отримання поранень встановлюються.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Проводиться розслідування.