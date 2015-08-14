Військкомати залякують українців неіснуючим списком "ухильників" - омбудсмен

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН тексті звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської до військових комісарів.

«Останнім часом у засобах масової інформації, соціальних мережах, а також у скаргах до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомляється про випадки вручення повісток призовникам та військовозобов’язаним на вулицях міст чи у громадському транспорті з грубим порушенням норм законодавства», - йдеться в листі.

«Більше того, є випадки затримання осіб людьми у військовій формі, проведення обшуків осель, примусова доставка до військового комісаріату, де людей утримують фактично під вартою. При цьому до людей застосовується моральний тиск та залякування адміністративною і кримінальною відповідальністю», - заявляє Лутковська.

Читайте такожУ Росії нарахували 550 тисяч українських ухильників

За її словами, прикладом таких залякувань є листи, що розсилаються військкоматами, з погрозами не лише притягнути до кримінальної відповідальності, але й внести дані особи у реєстр осіб, які ухиляються від військового обов’язку, існування якого не передбачене законодавством.

«Розуміючи наявність проблеми ухилення окремих громадян від призову на військову службу, хочу нагадати, що згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», - зазначає омбудсмен.

Як наголошує Лутковська, межі і спосіб дій військових комісарів під час проведення мобілізації визначено законами «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 21 березня 2002 року № 352.

«Враховуючи зазначене, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 17, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», статтею 11 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», закликаю всіх військових комісарів, працівників військкоматів та працівників міліції, які залучаються до проведення заходів із мобілізації, здійснювати мобілізацію із суворим дотриманням норм законодавства», - йдеться у листі Лутковської.