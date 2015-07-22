Публікація військоматами особистих даних громадян є порушенням закону - Лутковська

Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, повідомляє Телекритика.

Вона звертає увагу на те, що останнім часом почастішали випадки використання військовими комісаріатами такої форми виклику призовників до військкоматів, як оголошення, які публікуються в газетах, оприлюднюються на сторінках інтернет-видань або розміщуються в громадських місцях. В оголошеннях зазвичай зазначаються прізвище, ім'я, по батькові призовників, досить часто вказується їх рік народження та адреса проживання.

Як зауважує Лутковська, такі відомості про особу є її персональними даними, обробка, зокрема збирання, зберігання та поширення, яких повинна здійснюватися з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».

Читайте такожУ Львівській області почали друкувати в газетах списки осіб, які ухиляються від мобілізації"Розміщення у будь-якому вигляді в засобах масової інформації та в громадських місцях списків запрошених до військкоматів і тих, хто ухиляється від призову, не передбачено жодним чинним нормативно-правовим актом і становить порушення низки вимог положень Закону України «Про захист персональних даних». Більше того, такі дії з боку як працівників військових комісаріатів, так і засобів масової інформації містять ознаки правопорушення, передбаченого статтею 188-39 КУпАП, а саме - недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб'єкта персональних даних", - пояснила Лутковська.

Вчинення таких правопорушень зумовлює накладення штрафу на громадян від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян-суб'єктів підприємницької діяльності - від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині місцеві газети надрукували списки військовозобов'язаних, яким працівники Сокальсько-Червоноградського об'єднаного районного військового комісаріату (Львівська область) не змогли вручити повістки. За інформацією регіонального медіацентру Міністерства оборони України у Львові, це є позитивною практикою.

«Така форма оповіщення є законною і цей досвід варто перейняти й іншим військовим комісаріатам, перед якими поставлене чітке завдання щодо виконань заходів мобілізаційної кампанії», - зазначили у відомстві.

Після цього військові комісаріати в Тернопільській області почали оприлюднювати у місцевих ЗМІ прізвища громадян, які не були оповіщені щодо призову або не з'явились у місцеві військкомати. Перший список осіб, опублікований у тернопільських ЗМІ, містить зо два десятки особистих даних жителів Тернополя та Шумського району області.