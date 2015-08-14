ДСНС ліквідувала відкритий вогонь пожежі в Чорнобильській зоні – Чечоткін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ДСНС Микола Чечоткін під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«За останні 19 років не було таких пожеж у Чорнобилі. В цілому, цього року ми ліквідували 4 пожежі на площі 500 га», - сказав Чечоткін.

Він повідомив, що зараз пожежники завершують гасіння пожеж, що виникли останніми днями. «Ми повністю ліквідували 2 вогнища на площі 42 га, зараз відкритого вогню немає. Здійснюється «проливка» територій. У заходах задіяні 164 працівники», - зазначив він.

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При цьому Чечоткін наголосив, що на поточний момент необхідно посилити охорону Зони відчуження. «А крім того, нам треба провести ретельні розслідування причин пожеж», - сказав очільник ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення між колишніми селами Буда Варовичи і Ковшилівка виникла лісова пожежа на площі 60 га.

Рятувальники вважають, що причиною пожежі поблизу Чорнобиля є підпал.