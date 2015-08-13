Вибух у Китаї: 21 тонна тротилу спопелила автомобілі, зруйнувала естакади та будівлі (фоторепортаж)

Увечері 12 серпня в портовому місті Тяньцзін, розташованому в 120 кілометрах на південний схід від Пекіна, сталася пожежа, а за ним прогриміли сильні вибухи. Причиною стала детонація вибухових речовин в одному з контейнерів на території порту.

Ударна хвиля від вибуху була такої сили, що її зареєстрували сейсмічні прилади. Вона відчувалася на відстані більше десяти кілометрів. За оцінками китайського сейсмологічного центру, по силі вибухи були еквівалентні трьом і 21 тоннам тротилу.

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У радіусі кількох кілометрів від цього удару були розбиті шибки будинків, в результаті чого постраждали багато жителів міста.