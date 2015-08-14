Російський опозиціонер оскаржив у КС РФ рішення Держдуми щодо анексії Криму

15:19, 14 серпня 2015
Суспільство
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Аналогічні позови подали ще двоє представників російської опозиції Михайло Аншаков і Костянтин Селезньов.

REUTERS

Російський опозиційний активіст, співзасновник громадського руху «Майдан без кордонів» Валерій Отставних звернувся до Конституційного суду РФ з вимогою визнати таким, що суперечить Основному закону країни, рішення Державної думи про фактичну анексію Криму.

Про це сам Отставних повідомив під час виступу у Києві, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, аналогічні позови подали ще двоє представників російської опозиції Михайло Аншаков і Костянтин Селезньов.

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«Ми подали позов, звернулись до Конституційного суду, щоб привернути увагу юридичної спільноти Росії, української і міжнародної громадськості до правових аспектів незаконного приєднання Криму. Ми звертаємо увагу на той факт, що Державна дума (а це – вищий законодавчий орган Росії) порушує і російську Конституцію, і міжнародне право. Це дасть змогу міжнародній спільноті відреагувати або бодай прокоментувати цю колізію», – зазначив Отставних.

30 червня Отставних та Аншаков уже намагались оскаржити у Конституційному суді РФ згадане рішення Держдуми. Позов вони подавали від імені товариства захисту прав споживачів «Громадський контроль». Тепер опозиційні активісти звертаються до Конституційного суду кожен окремо як громадяни Росії.

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