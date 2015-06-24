Російського депутата, що голосував проти анексії Криму, СК звинуватив у розтраті

Щодо Пономарьова винесли постанову про притягнення його до відповідальності як обвинуваченого, повідомляє "Радіо Свобода".

«У 2010 році фонд «Сколково» уклав з Пономарьовим договір на виконання науково-дослідних робіт на 750 тисяч доларів….Пізніше віце-президент «Сколково» Бельтюков підписав з Пономарьовим додаткову угоду, яка знижувала вартість договору до 450 тисяч доларів, однак фактично скасовувала систему поетапних звітів. Таким чином, вони створили умови для розкрадання коштів «Сколково» на користь Пономарьова. Щоб легалізувати оплату суми, Бельтюков виготовив під виглядом науково-дослідної роботи два звіти, які не мали абсолютно ніякої наукової цінності», – йдеться у повідомленні.

Російські слідчі заявляють, що для того, щоб освоїти решту суми – 300 тисяч доларів – Бельтюков уклав з Пономарьовим ще один договір, за умовами якого депутат повинен був провести курс лекцій і семінарів, через якийсь час Пономарьов надав до фонду документи про проведення таких лекцій.

Загалом фонд «Сколково» перерахував Пономарьову 750 тисяч доларів, за версією слідства, Пономарьов здійснював пособництво Бельтюкову в розтраті коштів фонду на суму понад 22 мільйонів рублів.

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Слідчий комітет Росії зазначає, що у разі відмови Пономарьова з’явитися до слідчого для проведення необхідних слідчих дій, Слідчий комітет буде ініціювати його розшук, за необхідності і міжнародний.

Раніше повідомлялось, що Слідчий комітет Росії має намір оголосити в міжнародний розшук Пономарьова і домагатися його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Ілля Пономарьов зараз перебуває у США. Він - єдиний російський депутат, який виступив проти анексії Криму. Своє переслідування депутат вважає політично вмотивованим. Фракція «Справедлива Росія» напередодні підготувала документи для позбавлення його мандата у Держдумі.