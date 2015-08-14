На Харківщині СБУ затримала диверсійну групу, що планувала теракт на залізниці

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, СБУ затрималп диверсійну групу у складі трьох осіб, один з яких виявився співробітником прикордонної служби.

Терористи підшуковували на території Куп'янського та Дворічанського районів стратегічно важливі об'єкти для диверсій, збирали інформацію по дислокацію українських підрозділів, перебування військової техніки і дані про учасників патріотичних рухів та правоохоронців.

Як сказала Гітлянська, диверсанти планували підірвати потяг з військовою технікою напередодні Дня Незалежності.

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Співробітники “Альфи” затримали організатора групи терористів безпосередньо після закладання ним під рельси вибухового пристрою потужністю 2,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Під час обшуку у терористів було знайдено схеми об'єктів життєзабезпечення області, списки правоохоронців і проукраїнських активістів, гранатомет, гранати та близько тисячі набоїв.