Українські військові відбили нову атаку ворога на Мар'їнку

Українські військові увечері 13 червня відбили нову атаку на Мар'їнку Донецької області двох груп піхоти проросійських бойовиків.

Про це повідомляє у Twitter прес-служба Збройних сил України.

По Мар'їнці. Станом на 23:00. Було відбито напад двох груп піхоти противника. Отримавши гідну відсіч ворог значно послабив спроби штурму. — ЗСУ (Центр) (@UaForces) 13 Червень 2015

"Близько 21:30 противник почав обстріл наших позицій зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів в районі Мар'їнки. Були спроби прориву ДРГ", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, станом на 22:30 обстріл позицій українських військових послабився, але тривав. Наші підрозділи у відповідь відкрили щільний вогонь по ворогові.

Читайте такожЛисенко: у бою під Мар'їнкою вбито близько 150 бойовиків "Станом на 23:00. Було відбито напад двох груп піхоти противника. Отримавши гідну відсіч, ворог значно послабив спроби штурму", - повідомляє прес-служба ЗСУ.