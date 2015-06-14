Українські військові відбили нову атаку ворога на Мар'їнку
Бойовики не припиняють спроб прориву біля Мар'їнки.
Українські військові увечері 13 червня відбили нову атаку на Мар'їнку Донецької області двох груп піхоти проросійських бойовиків.
Про це повідомляє у Twitter прес-служба Збройних сил України.
По Мар'їнці. Станом на 23:00. Було відбито напад двох груп піхоти противника. Отримавши гідну відсіч ворог значно послабив спроби штурму.
— ЗСУ (Центр) (@UaForces) 13 Червень 2015
"Близько 21:30 противник почав обстріл наших позицій зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів в районі Мар'їнки. Були спроби прориву ДРГ", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, станом на 22:30 обстріл позицій українських військових послабився, але тривав. Наші підрозділи у відповідь відкрили щільний вогонь по ворогові.
Читайте такожЛисенко: у бою під Мар'їнкою вбито близько 150 бойовиків "Станом на 23:00. Було відбито напад двох груп піхоти противника. Отримавши гідну відсіч, ворог значно послабив спроби штурму", - повідомляє прес-служба ЗСУ.