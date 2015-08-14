Понад 60% українців готові проголосувати за вступ до НАТО - опитування

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані на офіційному сайті Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Згідно опитування, 28,5%, проголосували б проти вступу України в НАТО, 7,5% - "важко сказати".

Такий високий результат значною мірою завдячує тому, що явка на такому референдумі була б вищою у тих регіонах, де переважно підтримують членство в НАТО. На Альянс як засіб безпеки для України у 2012 році покладалися лише 12%. Анексія Криму та агресія Росії на Сході радикально змінили громадську думку населення України. Позаблоковий статус значною мірою втратив свою привабливість, натомість підтримка НАТО як найбільш надійного засобу гарантувати безпеку різко зросла – з 13% у 2012 році до 33% у травні 2014 року, 44% – у вересні 2014 року, 46% – у грудні 2014 року, щоправда, знизившись до 36% у липні 2015 року.

При загальному позитивному результаті референдуму існують істотні відмінності між регіонами. «За» членство України в НАТО проголосували б у Західному регіоні («за» – 89%, «проти» – 4%), Центральному (відповідно, 73% та 19%) та Південному (відповідно, 61% і 40%). «Проти» членства України в НАТО проголосувала б більшість у Східному регіоні («проти» – 64%, «за» – 30%) та на Донбасі (відповідно, 54% і 36%).

За даними опитування, головним мотивом підтримки членства в НАТО є питання безпеки: серед тих, хто підтримує членство України в НАТО, значення цього мотиву зросло з 65% у 2012 році до 82% у 2015-му. На другому місці усвідомлення того, що НАТО дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію (значення мотиву зросло з 38% у 2012 році до 49% у 2015-му).

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Основний «аргумент» противників НАТО залишається тим самим, що й в попередні роки: на їхню думку, «це може втягнути Україну у військові дії НАТО», втім, ця позиція зменшилася у своїй вазі з 63% у 2012 році до 50% у 2015-му.

Так само менше став важити й давній стереотип противників НАТО, що «НАТО є агресивним імперіалістичним блоком» (46% у 2012 році і 37% – у 2015-му).

На попередньому рівні залишилося переконання противників НАТО, що «Україна в принципі має бути позаблоковою державою» (34% у 2012 році і 32% у 2015-му). Натомість у 2015 році додався аргумент, що членство в НАТО «може спровокувати Росію на пряму військову агресію» (29%).

Згідно опитування, позаблоковий статус України підтримують 28,8%, військовий союз з Росією - 7,8%, військовий союз з США - 3,2%, вагалися з відповіддю 22,9%, варіант "інше" обрали 1,6%.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова провели дослідження з 22 по 27 липня 2015 року. Опитано 2011 респондентів у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.