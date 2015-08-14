В Житомирській області заборонили ходити в ліс і зупинили сезон полювання

Відповідне розпорядження підписав голова Житомирської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Машковський, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

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Також до 31 серпня призупинено сезон полювання на пернату дичину, який в області офіційно розпочався 9 серпня.

Крім того, для охорони державного мисливського фонду від порушників та для дотримання пожежної безпеки у лісових насадженнях Житомирщини проводитимуть рейди. Це робитимуть працівники державної екологічної інспекції, УДСНС, обласного управління лісового та мисливського господарств із залученням працівників УМВС в Житомирській області

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив керівництву обласних державних адміністрацій запровадити додаткові заходи контролю на період пожежонебезпечної ситуації та заборонити полювання.